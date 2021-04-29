ПСЖ – Манчестер Сити: Гвардиола раскрыл секрет успеха "горожан" во втором тайме – приобщился Зинченко
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от первого полуфинала Лиги чемпионов против ПСЖ.
"Мы прекрасно начали игру, но, пропустив, почувствовали давление. Для многих это был первый полуфинал ЛЧ, и ребята хотели сыграть как можно лучше. Последние 10 минут тайма были неплохие, а после перерыва мы были блестящими во всех аспектах. Мы забили два гола на выезде. Через 6 дней нам предстоит тяжелая работа.
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Иногда нужно немного расслабиться и быть собой. То, что было в первом тайме, нормально: не хочется терять мяч, это сковывает. Но потом мы изменили немного наш прессинг, стали более агрессивными. Конечно, нелегко играть против Мбаппе, Неймара, Ди Марии.
Мы дважды забили и могли снова это сделать. Я доволен игрой, но позади только половина пути. Дальше нас ждут еще 90 минут. ПСЖ – хорошая команда, случиться может что угодно. Против Боруссии Дортмунд мы пропустили, а потом отыгрались. Сегодня – тоже. Во втором тайме мы были собой. Нам удается играть определенным образом – а иначе не получается", – отметил Гвардиола в комментарии BT Sport.
Отметим, что Манчестер Сити совершил камбэк в первом полуфинале Лиги чемпионов, обыграв ПСЖ на выезде (2:1), а к одному из голов был причастен Зинченко. Ответный матч запланирован на 4 мая, начало в 22:00.
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