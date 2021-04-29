"Мы прекрасно начали игру, но, пропустив, почувствовали давление. Для многих это был первый полуфинал ЛЧ, и ребята хотели сыграть как можно лучше. Последние 10 минут тайма были неплохие, а после перерыва мы были блестящими во всех аспектах. Мы забили два гола на выезде. Через 6 дней нам предстоит тяжелая работа.

ПСЖ – Манчестер Сити – 1:2 – видео голов и обзор матча

Иногда нужно немного расслабиться и быть собой. То, что было в первом тайме, нормально: не хочется терять мяч, это сковывает. Но потом мы изменили немного наш прессинг, стали более агрессивными. Конечно, нелегко играть против Мбаппе, Неймара, Ди Марии.

Мы дважды забили и могли снова это сделать. Я доволен игрой, но позади только половина пути. Дальше нас ждут еще 90 минут. ПСЖ – хорошая команда, случиться может что угодно. Против Боруссии Дортмунд мы пропустили, а потом отыгрались. Сегодня – тоже. Во втором тайме мы были собой. Нам удается играть определенным образом – а иначе не получается", – отметил Гвардиола в комментарии BT Sport.

Отметим, что Манчестер Сити совершил камбэк в первом полуфинале Лиги чемпионов, обыграв ПСЖ на выезде (2:1), а к одному из голов был причастен Зинченко. Ответный матч запланирован на 4 мая, начало в 22:00.

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