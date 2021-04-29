"Ми чудово почали гру, але, пропустивши, відчули тиск. Для багатьох це був перший півфінал ЛЧ, і хлопці хотіли зіграти якнайкраще. Останні 10 хвилин тайму були непогані, а після перерви ми були блискучими у всіх аспектах. Ми забили два голи на виїзді. Через 6 днів нам належить важка робота.

ПСЖ – Манчестер Сіті – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Іноді потрібно трохи розслабитися і бути собою. Те, що було в першому таймі, нормально: не хочеться втрачати м'яч, це сковує. Але потім ми змінили трохи наш пресинг, стали агресивнішими. Звичайно, нелегко грати проти Мбаппе, Неймара, Ді Марії.

Ми двічі забили і могли знову це зробити. Я задоволений грою, але позаду лише половина шляху. Далі на нас чекають ще 90 хвилин. ПСЖ – хороша команда, статися може що завгодно. Проти Борусії Дортмунд ми пропустили, а потім відігралися. Сьогодні – теж. У другому таймі ми були собою. Нам вдається грати певним чином – а інакше не виходить", – зазначив Гвардіола у коментарі BT Sport.

Зазначимо, що Манчестер Сіті здійснив камбек у першому півфіналі Ліги чемпіонів, обігравши ПСЖ на виїзді (2:1), а до одного з голів був залучений Зінченко. Матч-відповідь запланований на 4 травня, початок о 22:00.

ПСЖ – Ман Сіті: Зінченко як помилка і геніальний хід Гвардіоли – диво-камбек з диким вилученням у матчі 1/2 ЛЧ