ПСЖ – Манчестер Сіті: Гвардіола розкрив секрет успіху "містян" у другому таймі – долучився Зінченко
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився враженнями від першого півфіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ.
"Ми чудово почали гру, але, пропустивши, відчули тиск. Для багатьох це був перший півфінал ЛЧ, і хлопці хотіли зіграти якнайкраще. Останні 10 хвилин тайму були непогані, а після перерви ми були блискучими у всіх аспектах. Ми забили два голи на виїзді. Через 6 днів нам належить важка робота.
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Іноді потрібно трохи розслабитися і бути собою. Те, що було в першому таймі, нормально: не хочеться втрачати м'яч, це сковує. Але потім ми змінили трохи наш пресинг, стали агресивнішими. Звичайно, нелегко грати проти Мбаппе, Неймара, Ді Марії.
Ми двічі забили і могли знову це зробити. Я задоволений грою, але позаду лише половина шляху. Далі на нас чекають ще 90 хвилин. ПСЖ – хороша команда, статися може що завгодно. Проти Борусії Дортмунд ми пропустили, а потім відігралися. Сьогодні – теж. У другому таймі ми були собою. Нам вдається грати певним чином – а інакше не виходить", – зазначив Гвардіола у коментарі BT Sport.
Зазначимо, що Манчестер Сіті здійснив камбек у першому півфіналі Ліги чемпіонів, обігравши ПСЖ на виїзді (2:1), а до одного з голів був залучений Зінченко. Матч-відповідь запланований на 4 травня, початок о 22:00.
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