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ПСЖ – Манчестер Юнайтед: Неймар обругал арбитра в соцсетях и рискует получить дисквалификацию

15:57 152 Читати українською
ПСЖ – Манчестер Юнайтед: Неймар обругал арбитра в соцсетях и рискует получить дисквалификацию
Неймар / фото: ФК ПСЖ

Нападающий ПСЖ Неймар рискует получить наказание за свою реакцию на решение Дамира Скомины назначить пенальти на последних минутах поединка 1/8 финала ЛЧ против Манчестер Юнайтед.

12’ Хуан Бернат
 
Ромелу Лукаку 2’
Ромелу Лукаку 30’
Маркус Рашфорд 94’

Напомним, Манчестер Юнайтед победил ПСЖ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2018/19. Решающий гол забил Маркус Рашфорд, который реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Преснеля Кимпембе после удара Диогу Далота.

Арбитр матча Дамир Скомина воспользовался системой VAR, после чего и принял решение о назначении 11-метрового удара. Это очень разозлило Неймара, который пропускал поединок из-за травмы и наблюдал за игрой с трибун стадиона Парк де Пренс.

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Увидев, что Скомина назначил пенальти в ворота ПСЖ, Неймар не выдержал. Бразилец написал гневный пост в Instagram.

"За VAR посадили отвечать 4-х человек, которые совершенно не разбираются в футболе. Какой там пенальти? Куда он должен был деть руку?". Завершил же свой спич Неймар абсолютно нецензурной фразой типа "пошли все на...й".

УЕФА может открыть дисциплинарное производство против Неймара по данному факту. Ближайшее заседание дисциплинарного комитета пройдет 28 марта. Нападающему грозит дисквалификация от 1 до 3 матчей, сообщает Sport.es.

Интересно, что подобный инцидент уже случался в 2015 году. Тогдашний игрок ПСЖ Серж Орье также резко раскритиковал судейскую бригаду за удаление Златана Ибрагимовича в поединке с Челси, за что получил дисквалификацию на 3 матча.

Теги
ПСЖ ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Манчестер Юнайтед Главное Арбитры Дамир Скомина Дамир Скомина Видеоассистент арбитра (VAR) Неймар Неймар УЕФА
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