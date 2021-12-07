ПСЖ принимал Брюгге в рамках группового этапа ЛЧ. Смотрите видеообзор встречи на Футбол 24.

Мбаппе быстро разгромил Брюгге, и уже на 7-й минуте французская звезда праздновал дубль, а дальше бомбардирская "скрипка" перешла к Лионелю Месси.

Мбаппе забил свой 30-й мяч в Лиге чемпионов и побил рекорд Месси

Еще до перерыва аргентинский форвард мощным ударом издалека поразил ворота гостей. Ближе к завершению игры Лионель поставил точку, реализовав пенальти. Следует отдать должное бельгийцам, все же сумевшим отличиться голом престижа.

ПСЖ со второй строчки шагает в плей-офф ЛЧ, для Брюгге еврокампания в нынешнем сезоне завершилась.

ПСЖ разгромил Брюгге – Месси и Мбаппе оформили по дублю