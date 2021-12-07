ПСЖ – Брюгге – 4:1 – видео голов и обзор матча
7 декабря 23:00 - Читати українською
ПСЖ принимал Брюгге в рамках группового этапа ЛЧ. Смотрите видеообзор встречи на Футбол 24.
завершено
38’ Лионель Месси
76’ Лионель Месси
Матс Ритс 68’
38’ Лионель Месси
68’ Матс Ритс
76’ Лионель Месси
Мбаппе быстро разгромил Брюгге, и уже на 7-й минуте французская звезда праздновал дубль, а дальше бомбардирская "скрипка" перешла к Лионелю Месси.
Мбаппе забил свой 30-й мяч в Лиге чемпионов и побил рекорд Месси
Еще до перерыва аргентинский форвард мощным ударом издалека поразил ворота гостей. Ближе к завершению игры Лионель поставил точку, реализовав пенальти. Следует отдать должное бельгийцам, все же сумевшим отличиться голом престижа.
ПСЖ со второй строчки шагает в плей-офф ЛЧ, для Брюгге еврокампания в нынешнем сезоне завершилась.
ПСЖ разгромил Брюгге – Месси и Мбаппе оформили по дублю
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