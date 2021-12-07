ПСЖ приймав Брюгге в рамках групового етапу ЛЧ. Дивіться відеоогляд зустрічі на Футбол 24.

Мбаппе швидко розпочав розгром Брюгге, і вже на 7-й хвилині французька зірка святкував дубль, а далі бомбардирська "скрипка" перейшла до Ліонеля Мессі.

Мбаппе забив свій 30-й м'яч у Лізі чемпіонів та побив рекорд Мессі

Ще до перерви аргентинський форвард потужним ударом здалеку вразив ворота гостей. Ближче до завершення гри Ліонель поставив крапку, реалізувавши пенальті. Варто віддати належне бельгійцям, які все ж зуміли відзначитись голом престижу.

ПСЖ з другої сходинки крокує у плей-офф ЛЧ, для Брюгге єврокампанія у нинішньому сезоні завершилась.

ПСЖ розгромив Брюгге – Мессі та Мбаппе оформили по дублю