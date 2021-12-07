Поединок между ПСЖ и Брюгге на Парк де Пренс не имел турнирного значения для парижан. Французы в любом случае остались бы вторыми в группе А, а вот для бельгийцев еще не все было утрачено – у них было равенство по очкам с РБ Лейпциг, которому в параллельном поединке пришлось встретиться с Манчестер Сити. По дополнительным показателям немцы опережали команду Соболя (которого так и не выпустили на поле), так что подопечным Филиппа Клемана необходимо было сыграть лучше, чем "ротен буллен".

Впрочем, очень быстро задача для Брюгге превратилась из сложной в практически нереальную. ПСЖ открыл счет уже на 2-й минуте в результате прорыва Мбаппе левым флангом и его передачи на левый край штрафной – Нуну Мендеш то ли пробил, то ли неудачно прострелил, а Миньоле парировал прямо на ногу Килиану. Тот сразу же нанес удар в дальний угол. 1:0! На 7-й минуте "стеночка" между Ди Марией и Вейналдумом завершилась закидушкой Анхеля на правый край штрафной площади, откуда Мбаппе расстрелял ворота. 2:0.

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Спустя еще пять минут хозяева могли довести дело до разгрома, однако Ди Марии после проникающей передачи от Месси не удалось переиграть Миньоле. После этого подопечные Маурисио Почеттино успокоились, предоставив Брюгге определенную свободу действий с мячом (очевидно, в надежде на контратаки). На 24-й минуте такой футбол мог завершиться голом гостей в результате паса Ванакена на правый фланг штрафной площади. Де Кателаре завершил атаку ударом метров с восьми, но Доннарумма парировал ногами.

В последней трети первого тайма ПСЖ снова начал поджимать соперника. В одном из эпизодов Вейналдум мог выйти один на один с голкипером (в последний момент он отпустил мяч), а на 32-й минуте Месси, обыгравшись с Мбаппе, пробил с пределов штрафной в ближний угол – Миньоле спас гостей. Впрочем, на 38-й минуте он был бессилен: Килиан получил мяч на левом фланге и прокинул его между ног защитнику, после чего убежал сразу от трех оппонентов – в завершении слалома он отдал поперечный пас на Месси. Лео же, сместившись к линии штрафной, выстрелил с левой под дальнюю штангу. 3:0!

На перерыв команды отправились именно с этим счетом. Во втором же тайме ПСЖ прогнозированно сбавил обороты, чему в определенной степени способствовало повреждение Мендеша (его заменили на Керера). На 54-й минуте Брюгге чуть не наказал парижан за пассивность – это Ланг мощно выстрелил с левого угла штрафной. Доннарумма парировал. Хозяева ответили на этот момент в середине тайма: на 64-й минуте Ди Мария с передачи Месси влетел на правый край штрафной площадки и с носка пробил мимо ближней шестерки, а на 65-й Мбаппе закрутил мяч под дальнюю – Миньоле парировал.

Если ты не забиваешь, то забивают тебе. Этот тезис на 68-й минуте подтвердил Ритс, хотя ему сильно помог Гуйе. Опорник ПСЖ обрезался в центре, после чего Ланг разогнал контратаку с передачей на линию штрафной – Ритс оттуда выстрелил точно в левый нижний. 3:1! Запахло интригой.

Филипп Клеман сразу же бросил в бой Уормера и Мбамба, но гол стал последним моментом для бельгийцев во встрече. ПСЖ перехватил контроль над игрой, едва не забил на 72-й минуте (Миньоле снова парировал удар Мбаппе), а на 76-й французы заработали пенальти. Месси уверенно реализовал его, оформив дубль. 4:1 – именно с этим счетом матч и подошел к концу.

В параллельной встрече РБ Лейпциг победил Манчестер Сити. Таким образом еврокубки для Брюгге в текущем сезоне завершились.

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