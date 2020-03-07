Лига 1: Марсель упустил победу над Амьеном в добавленное время, матч ПСЖ перенесли из-за угрозы коронавируса

В матче 28-го тура французского первенства Амьен на выезде вырвал ничью у Марселя. Счет и отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Франции, 28 тур

Марсель – Амьен – 2:2

Голы: Сансон, 45+1, Пайе, 57 – Гирасс, 82 (пен.), Годдос, 90+6

Игрокам Марселя запретили праздновать голы объятиями

28-й тур Лиги 1 в пятницу открывали вторая и предпоследняя команды чемпионата. Подопечные Андре Виллаш-Боаша уверенно контролировали ход поединка, владели территориальным и игровым преимуществом, однако никак не могли распаковать ворота откровенного аутсайдера турнира. В конце концов, уже в добавленное к первому тайму время полузащитник "бело-голубых" Морган Сансон получил мяч недалеко от центра поля, накрутил нескольких защитников и, дойдя до линии штрафной, мощно пробил мимо голкипера.

После отдыха провансальцы удвоили свое преимущество: полузащитник сборной Франции Димитри Пайе продемонстрировал отличные индивидуальные действия и, пройдя на скорости нескольких защитников, нанес мощный удар. Мяч, попав в бедро защитнику Амьена, дезориентировал голкипера и, изменив траекторию, полетел в угол ворот.

Под конец матча Амьен сумел отквитать один гол: Жордан Амави сбил соперника в своей штрафной и ивуарийский форвард гостей Сехру Гирасси с точки уверенно развел по разным углам мяч и голкипера хозяев. Впоследствии Орельен Шеджу мог восстанавливать статус-кво, однако круглый после его удара попал в перекладину. На шестой добавленной минуте иранский нападающий Саман Годдос замкнул прострельную передачу и вырвал для своей команды столь желанную ничью.

Как следствие, Марсель с 56 очками занимает вторую строчку турнирной таблицы, Амьен с 23 пунктами остался предпоследним.

К слову, матч лидера чемпионата ПСЖ против Страсбура, который был запланирован на 7 марта, не состоится – поединок перенесли из-за угрозы коронавируса.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ФРАНЦИИ