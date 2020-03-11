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ПСЖ – Боруссия Д: фанаты французов нашли способ поддержать команду, несмотря на запрет идти на стадион

19:10 44 Читати українською
ПСЖ – Боруссия Д: фанаты французов нашли способ поддержать команду, несмотря на запрет идти на стадион
Неймар и Мбаппе / Getty Images

Болельщики ПСЖ готовы обеспечить команде поддержку даже в условиях паники, вызванной коронавирусом.

 

Около 2-3 тысяч поклонников французского гранда соберутся у стадиона перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против Боруссии Д, информирует Le Parisien.

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"Каждый парижанин должен обеспечить поддержку нашей команде перед стенами стадиона. Решение провести матч за закрытыми дверями в ни в коем случае не будет препятствием для нашего решительного желания поддержать команду в борьбе за проход в следующий раунд Лиги чемпионов. Давайте встряхнем стены стадиона. Внешне мы сможем стать 12 -м игроком... Нам нужны парижские люди: ультрас, все поклонники ПСЖ. Мы призываем к беспрецедентной мобилизации", – говорится в официальном заявлении фанатов.

Напомним, матч ПСЖ – Боруссия Д состоится сегодня, начало в 22:00. Команда Тухеля проиграла первый матч со счетом 1:2.

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