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ПСЖ – Боруссия Д: Тухель оценил кадровую ситуацию – участие Мбаппе в матче Лиги чемпионов остается под вопросом

20:30 45 Читати українською
ПСЖ – Боруссия Д: Тухель оценил кадровую ситуацию – участие Мбаппе в матче Лиги чемпионов остается под вопросом
Килиан Мбаппе и Тьягу Силва / Фото ФК ПСЖ

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель столкнулся с кадровыми проблемами перед матчем Лиги чемпионов против Боруссии Д.

 

"Килиан заболел, у него ангина. Он не был с нами на протяжении двух дней. Посмотрим и в среду решим, сможет ли он сыграть. Тьягу Силва занимался без ограничений.

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Все остальные в строю, за исключением Эрреры. Стартовый состав? Я знаю, кто сыграет. Нужно определиться с заменами. Завтра утром примем окончательное решение о Килиане и Тьягу", – цитирует Тухеля официальный сайт ПСЖ.

Напомним, в первой встрече этих соперников парижане уступили немцам (1:2). Поединок запланирован на 11 марта, начало в 22:00.

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Томас Тухель Томас Тухель ПСЖ - Боруссия Дортмунд ПСЖ ПСЖ Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Лига чемпионов Тиагу Силва Тиагу Силва
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