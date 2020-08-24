ПСЖ – Бавария: Мюллер назвал главного героя финала Лиги чемпионов

Форвард Баварии Томас Мюллер поделился впечатлениями от победы в финале Лиги чемпионов над ПСЖ (1:0).

"Удача точно была на нашей стороне, в наших воротах – Мануэль Нойер. Это был не лучший наш матч. И я счастлив, что смог еще раз показать, что меня рано списывать со счетов", – отметил Мюллер в комментарии France Football.

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Напомним, Бавария с Мюллером и Нойером в составе обыграла ПСЖ (1:0) и получила свой шестой трофей Лиги чемпионов.

К слову, Мюллер провел 50 матчей в составе Баварии в сезоне 2019/20, записав в свой актив 14 голов и 26 ассистов во всех турнирах.

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