ПСЖ – Баварія: Мюллєр назвав головного героя фіналу Ліги чемпіонів

Форвард Баварії Томас Мюллєр поділився враженнями від перемоги у фіналі Ліги чемпіонів над ПСЖ (1:0).

"Удача точно була на нашому боці, в наших воротах – Мануель Нойєр. Це був не найкращий наш матч. І я щасливий, що зміг ще раз показати, що мене рано списувати з рахунків", – зазначив Мюллєр в коментарі France Football.

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Нагадаємо, Баварія з Мюллєром та Нойєром у складі обіграла ПСЖ (1:0) та здобула свій шостий трофей Ліги чемпіонів.

До слова, Мюллєр провів 50 матчів у складі Баварії в сезоні 2019/20, записавши до свого активу 14 голів та 26 асистів в усіх турнірах.

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