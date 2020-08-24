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ПСЖ – Баварія: Мюллєр назвав головного героя фіналу Ліги чемпіонів

13:47 - Читать на русском
ПСЖ – Баварія: Мюллєр назвав головного героя фіналу Ліги чемпіонів
Томас Мюллєр / Opta

Форвард Баварії Томас Мюллєр поділився враженнями від перемоги у фіналі Ліги чемпіонів над ПСЖ (1:0).

 
Кінгслі Коман 59’
59’ Кінгслі Коман

"Удача точно була на нашому боці, в наших воротах – Мануель Нойєр. Це був не найкращий наш матч. І я щасливий, що зміг ще раз показати, що мене рано списувати з рахунків", – зазначив Мюллєр в коментарі France Football.

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Нагадаємо, Баварія з Мюллєром та Нойєром у складі обіграла ПСЖ (1:0) та здобула свій шостий трофей Ліги чемпіонів.

До слова, Мюллєр провів 50 матчів у складі Баварії в сезоні 2019/20, записавши до свого активу 14 голів та 26 асистів в усіх турнірах.

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Теги
Ліга чемпіонів Томас Томас Мюллєр Мануель Мануель Нойєр Баварія Баварія ПСЖ - Баварія
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