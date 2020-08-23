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ПСЖ – Бавария: Деку выбрал лучшего между Неймаром и Левандовски накануне финала Лиги чемпионов

21:23 - Читати українською
ПСЖ – Бавария: Деку выбрал лучшего между Неймаром и Левандовски накануне финала Лиги чемпионов
Неймар и Левандовски / коллаж Reuters

Бывший полузащитник Порту, Барселоны и Челси Деку поделился ожиданиями от выступления главных звезд финалистов Лиги чемпионов – ПСЖ и Баварии.

 

"Левандовски – большая звезда. Возможно, он лучший нападающий мира на сегодняшний день. Но Неймар – это другой игрок. Он находится на уровне Месси и Роналду.

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Возможно, финал Лиги чемпионов повлияет на выбор лучшего игрока, но я, как болельщик и любитель футбола, выбрал бы Неймара. Он игрок другого уровня, который показывает прекрасный футбол", – поделился Деку в комментарии Goal.

Напомним, финал Лиги чемпионов ПСЖ – Бавария состоится уже сегодня, 23 августа, начало в 22:00.

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Теги
ПСЖ - Бавария Роберт Роберт Левандовски Лионель Лионель Месси Криштиану Криштиану Роналду Неймар Бавария Бавария ПСЖ ПСЖ Лига чемпионов Деку
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