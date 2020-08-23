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ПСЖ – Баварія: Деку обрав найкращого між Неймаром та Лєвандовскі напередодні фіналу Ліги чемпіонів

21:23 - Читать на русском
ПСЖ – Баварія: Деку обрав найкращого між Неймаром та Лєвандовскі напередодні фіналу Ліги чемпіонів
Неймар та Лєвандовскі / колаж Reuters

Колишній півзахисник Порту, Барселони та Челсі Деку поділився очікуваннями від виступу головних зірок фіналістів Ліги чемпіонів – ПСЖ та Баварії.

 

"Лєвандовскі – велика зірка. Можливо, він найкращий нападник світу на сьогоднішній день. Але Неймар – це інший гравець. Він перебуває на рівні Мессі і Роналду.

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Можливо, фінал Ліги чемпіонів вплине на вибір найкращого гравця, але я, як вболівальник і любитель футболу, вибрав би Неймара. Він гравець іншого рівня, який показує прекрасний футбол", – поділився Деку в коментарі Goal.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів ПСЖ – Баварія відбудеться вже сьогодні, 23 серпня, початок о 22:00.

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Теги
ПСЖ - Баварія Роберт Роберт Лєвандовскі Ліонель Ліонель Мессі Кріштіану Кріштіану Роналду Неймар Баварія Баварія ПСЖ ПСЖ Ліга чемпіонів Деку
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