ПСЖ – Баварія: Деку обрав найкращого між Неймаром та Лєвандовскі напередодні фіналу Ліги чемпіонів

Колишній півзахисник Порту, Барселони та Челсі Деку поділився очікуваннями від виступу головних зірок фіналістів Ліги чемпіонів – ПСЖ та Баварії.

"Лєвандовскі – велика зірка. Можливо, він найкращий нападник світу на сьогоднішній день. Але Неймар – це інший гравець. Він перебуває на рівні Мессі і Роналду.

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Можливо, фінал Ліги чемпіонів вплине на вибір найкращого гравця, але я, як вболівальник і любитель футболу, вибрав би Неймара. Він гравець іншого рівня, який показує прекрасний футбол", – поділився Деку в коментарі Goal.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів ПСЖ – Баварія відбудеться вже сьогодні, 23 серпня, початок о 22:00.

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