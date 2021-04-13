Защитник мюнхенцев Дэвид Алаба не устает переписывать историю перед уходом из клуба.

Дэвид Алаба вышел в стартовом составе Баварии на матч четвертьфинала Лиги чемпионов против ПСЖ.

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Для защитника это 425-й поединок в футболке "Ротен" во всех турнирах. Австриец по количеству сыгранных матчей сравнялся с Франком Рибери, которому принадлежит рекорд среди игроков не из Германии. Об этом сообщает OptaFranz.

К слову, для Дэвида Алабы сезон 2020/21 станет последним в Мюнхене. Уже летом он станет свободным агентом, а новым местом работы защитника СМИ называют мадридский Реал.

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