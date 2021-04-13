Оборонець мюнхенців Девід Алаба не втомлюється переписувати історію перед відходом із клубу.

Девід Алаба вийшов у стартовому складі Баварії на матч-відповідь чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

ПСЖ – Баварія: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Для оборонця це 425-й поєдинок у футболці "Ротен" у всіх турнірах. Австрієць за кількістю зіграних матчів зрівнявся із Франком Рібері, якому належить рекорд серед гравців не з Німеччини. Про це повідомляє OptaFranz.

До слова, для Девіда Алаби сезон 2020/21 стане останнім у Мюнхені. Вже влітку він стане вільним агентом, а новим місцем праці оборонця ЗМІ називають мадридський Реал.

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