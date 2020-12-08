Форвард Истанбул Башакшехира Демба Ба вступился за своего тренера перед рефери поединка ЛЧ против ПСЖ.

Матч ПСЖ – Башакшехир прервался из-за якобы расистских высказываний от 4-го арбитра к помощнику главного тренера турецкого клуба. Выяснить отношения с виновником инцедента решил Демба Ба.

ПСЖ – Башакшехир: матч Лиги чемпионов скандально приостановлен – турки отказываются продолжать игру

"Ты никогда не говоришь "белый парень", когда говоришь про белого. Тогда почему ты сказал "этот черный парень?", – спросил Ба у резервного арбитра.

Напомним, инцидент произошел еще в первом тайме, после чего тренерский штаб Башакшехира решил забрать команду с поля. На момент остановки игры счет не был открыт.