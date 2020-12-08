ПСЖ – Башакшехир: Демба Ба провел воспитательную работу с арбитром, который спровоцировал расистский скандал в ЛЧ
8 декабря 23:40 - Читати українською
Форвард Истанбул Башакшехира Демба Ба вступился за своего тренера перед рефери поединка ЛЧ против ПСЖ.
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Матч ПСЖ – Башакшехир прервался из-за якобы расистских высказываний от 4-го арбитра к помощнику главного тренера турецкого клуба. Выяснить отношения с виновником инцедента решил Демба Ба.
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"Ты никогда не говоришь "белый парень", когда говоришь про белого. Тогда почему ты сказал "этот черный парень?", – спросил Ба у резервного арбитра.
Напомним, инцидент произошел еще в первом тайме, после чего тренерский штаб Башакшехира решил забрать команду с поля. На момент остановки игры счет не был открыт.
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