Невиданный прецедент произошел в матче самого престижного еврокубка – футболисты обеих команд покинули поле, обвинив в расизме четвертого арбитра.

Поединок 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между ПСЖ и Истанбул Башакшехир неожиданно прервался в середине первого тайма.

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Румынский рефери Овидиу Хацеган показал красную карточку ассистенту главного тренера турок Пьеру Вебо. Как оказалось впоследствии, резервный арбитр Себастьян Чолтеску назвал Вебо негром. Началась перепалка, после которой Пьер и увидел перед собой красный свет. Главный тренер Истанбул Башакшехир Окан Бурук решил забрать свою команду с поля и матч пришлось остановить.

Футболистов пытался уговорить вернуться на поле делегат матча, но переговоры ни к чему не привели. Дальнейшая судьба встречи неизвестна.

Напомним, после 5-го тура ПСЖ занимает в турнирной таблице группы Н второе место, набрав 9 очков, Истанбул Башакшехир с 3-мя пунктами идет последним.

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