Хави рискнул с составом

Тренеры почти не удивили стартовым составом. У Барселоны вышли сильнейшие – в том числе и Де Йонг, участие которого было под огромным вопросом. Ожидалось, что Хави не станет рисковать, выпустив в опорную зону Кристенсена.

Луис Энрике не мог рассчитывать на дисквалифицированного Хакими, которого пришлось заменить Люкой Эрнандесом. Кроме того, коуч парижан воздержался от использования Барколя с первых минут – Брэдли только восстановился от травмы бедра, поэтому остался в запасе. Его место в атакующей тройке занял Асенсио.

Весь мир внимательно наблюдает за ходом Лиги чемпионов. Ведь оставаться в стороне от этого топового спортивного события просто невозможно. Выбирайте чипсы из ассортимента Lay's, чтобы окунуться с головой в водоворот футбольных событий.

Поддерживайте любимую команду вместе с Lay's – спонсором Лиги чемпионов! Есть Lay's? Будет футбол!

ПСЖ провалил первый тайм. Барселона продемонстрировала лучшую игру в сезоне

Подопечные Луиса Энрике отказались от высокого прессинга, встречая соперника в среднем блоке и лишь эпизодически поджимая на флангах. Очевидно, в ПСЖ опасались скоростных контратак Барсы, поддержанных классическими разрезными пасами Гюндогана. На мяче же команда пыталась делать ставку на контроль с явным уклоном атак на правый край – туда часто заходил Мбаппе, который номинально начинал слева.

Ожидалось, что под таким давлением поплывет 16-летний левый центрбек Кубарси, который стал самым молодым защитником в истории четвертьфиналов ЛЧ. Каталонцы опасались этого маневра, поэтому Хави низко опускал вингеров. В нескольких эпизодах на старте встречи гости оставались шесть футболистов в задней линии – впрочем, довольно быстро стало понятно, что опасность преувеличена. Кубарси до перерыва допустил всего две потери мяча.

В атаке ПСЖ в принципе мало что получалось. В первом тайме подопечные Луиса Энрике имели только попытки забросов в глубину на ход Мбаппе, которые не представляли особой опасности.

За стартовые 45 минут Килиан имел только 2 удара (один заблокирован, однако из-под гущи игроков в штрафной куда-то) и 1 пас под удар – на правый край в ноги Ли Кан Ину. Его выстрел парировал тер Штеген, а при борьбе за отскок Канселу срезал Мбаппе. Пенальти не назначили, ведь француз находился в офсайде.

Также вспоминается плотный удар Асенсио из полукруга, который прошел по центру и не составлял проблем для голкипера. Вот и вся острота ПСЖ. Впрочем, на этом проблемы парижан не завершались – Барселона легко манипулировала структурой хозяев, используя точные передачи Гюндогана, Де Йонга и тер Штегена. Левандовски и Ко, в свою очередь, прекрасно атаковали глубину с их пасов.

А вот команда Луиса Энрике так действовать не могла. Под прессингом "блаугранас" приходилось пасовать Доннарумме, а тот давал стабильный брак в игре ногами. Как следствие, ПСЖ с каждой минутой садился ниже – в конце концов, контроль над игрой был потерян.

Барселона наиграла на разгром ПСЖ в первом тайме. Доннарумма помогал в этом деле

Гости выглядели на порядок лучше. Свое игровое преимущество они конвертировали в целый вагон голевых моментов. Счет можно было открывать уже на 6-й минуте, когда тер Штеген одной передачей вывел Рафинью один на один (стоит отметить хороший пропуск со стороны Левандовски) – впрочем, Доннарумма прочитал эпизод и был первым на мяче.

На 21-й же минуте голкпер ПСЖ ошибся на выходе, не дотянувшись до подачи Гюндогана с углового. Левандовски замкнул, но сферу из пустых ворот успел выбить Нуну Мендеш! Еще через две минуты Рафинья классно бахнул с дистанции в правый нижний (вратарь парировал), а на 32-й минуте обрезка Доннаруммы запустила контратаку 4-в-3 – Ямал завершил ее подачей на линию вратарской (Джиджи выбил).

В конце концов, на 37-й минуте Барселона забила заслуженный гол. Ямал получил передачу на ход и запустил передачу внешней стороной стопы. Доннарумма выбежал на 11 метров и выбил мяч в падении, но получилась скидка в ноги Рафиньи – тот сразу же наказал ударом в девятку. 0:1! Именно с этим счетом команды и отправились отдыхать.

ПСЖ одной заменой переворачивает ход матча

Луис Энрике в перерыве снял инертного Асенсио, бросив в бой Барколя. Кроме того, Мбаппе окончательно перешел на левый фланг. К этому каталонцы оказались неготовыми. Всего за несколько секунд после перерыва Брэдли мог выходить один на один с передачей Дембеле, однако в последний момент ситуацию разрулил Кубарси.

Еще через две минуты счет сравнялся. Дембеле запустил на край штрафной Мбаппе, а тот попытался прострелить. Мяч рикошетом от защитника отлетел на Усмана, а тот эффектно расшатал Де Йонга и бахнул с левой в дальний угол – 1:1! Шикарный гол.

А уже на 51-й минуте ПСЖ вышел вперед! Ли Кан Ин открылся под передачу Барколя и отыграл на границу штрафной в ноги Руису, а тот разрезным пасом запустил в штрафную Витинью. Бразилец с линии вратарской переиграл тер Штегена – 2:1! Шок.

На 55-й минуте дело могло дойти и до 3:1. Барколя ворвался в штрафную, качнул защитника и бахнул с правого края под перекладину. Тер Штеген спас Барселону! Стало очевидно, что Хави надо что-то менять.

Хави ответил своими заменами – и тоже угадал! А Доннарумма продолжил плужить

Энтренадор каталонцев решился на второе рискованное решение, бросив в бой Педри. Он находился на том же уровне готовности, что и де Йонг. Чуть позже он выпустил и Кристенсена. Эти замены неожиданно оказались решающими.

На 62-й минуте Педри ассистировал Рафиньи, выполнив заброс в центр штрафной. Парижан снова подвел Доннарумма, ведь именно с его обрезки началась голевая атака. На 75-й же минуте Барселона вырвалась вперед в результате углового и ошибки Джиджи на выходе – подачу Гюндогана замкнул Кристенсен!

3:2! Именно с этим счетом поединок и подошел к концу. Барселона выдала эпическую победу, но все решится на Камп Ноу.

В матче было еще много моментов и интересных наблюдений. Подробнее читайте о них через несколько минут...

Атлетико шокировал, но не добил Боруссию в четвертьфинале Лиги чемпионов – Дортмунд выжил и вернул интригу