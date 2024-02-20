ПСВ принимает дортмундскую Боруссию в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч ПСВ – Боруссия Д стартует в 22:00 по киевскому времени. Смотреть игру можно на платформе MEGOGO. "Футбол 24" проводит текстовый онлайн.

ПСВ – Боруссия Дортмунд: анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Боруссия неожиданно выиграла "группу смерти", а теперь встречается со своим бывшим тренером – у Петера Боса не сложилось в Дортмунде, но он очень успешен с ПСВ.

Стартовые составы команд

ПСВ: Бенитес – Тезе, Схаутен, Боскальи, Дест – Тиллман, Верман, Сайбари – Бакайоко, де Йонг, Лосано.

Запасные: Дроммел, Ватерман, Самбо, Обиспо, Рамальо, Пепи, Жуниор, Бабади, Ван Анхольт.

Боруссия Д: Майер – Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек, Маатсен – Забитцер, Джан – Мален, Ройс, Санчо – Фюлькруг.

Запасные: Лотка, Бенсебайни, Озджан, Дюранвиль, Вольф, Мукоко, Брандт, Ветьен, Байно-Гиттенс, Бамба.