ПСВ приймає дортмундську Борусію в рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч ПСВ – Борусія Д стартує о 22:00 за київським часом. Дивитися гру можна на платформі MEGOGO. "Футбол 24" проводить текстовий онлайн.

ПСВ – Борусія Дортмунд: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Борусія несподівано виграла "групу смерті", а тепер зустрічається зі своїм колишнім тренером – у Петера Боса не склалося в Дортмунді, але він дуже успішний з ПСВ.

Стартові склади команд

ПСВ: Бенітес – Тезе, Схаутен, Боскальї, Дест – Тіллман, Верман, Сайбарі – Бакайоко, де Йонг, Лосано.

Запасні: Дроммел, Ватерман, Самбо, Обіспо, Рамальйо, Пепі, Жуніор, Бабаді, Ван Анхольт.

Борусія Д: Кобель – Рюерсон, Хуммельс, Шлоттербек, Маатсен – Забітцер, Джан – Мален, Ройс, Санчо – Фюлькруг.

Запасні: Майєр, Лотка, Бенсебайні, Озджан, Дюранвіль, Вольф, Мукоко, Брандт, Ветьєн, Байно-Гіттенс, Бамба.