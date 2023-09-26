УЕФА делал все возможное, чтобы скрыть истинную причину беспорядка, произошедшего во время финала ЛЧ в 2022 году.

Матч, состоявшийся на Стад де Франс, не смогли начать вовремя. Организаторы не справились с пропуском зрителей на трибуны. У арены возникла давка и начались стычки, в которые вмешалась полиция.

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УЕФА провел служебное расследование, по итогам которого не признал свою вину. Причиной инцидента называли засилье фальшивых билетов, а также действия французской полиции. Впрочем, это не совсем верно. Бывшая операционная директор УЕФА Шарон Буркхальтер-Лау, работавшая над планированием финала Стад де Франс между Ливерпулем и Реалом, выдвинула бывшему работодателю обвинение в предоставлении ложных доказательств, сообщает The Guardian.

Речь идет о том, что УЕФА всячески пытался скрыть халатность своей службы безопасности и ее непосредственного руководителя – Желько Павлицы. До работы в УЕФА у него не было соответствующего опыта, ведь он специализировался на охране частных лиц. Не исключено, что он получил должность благодаря более чем 10-летней дружбе с Александером Чеферином. Это также объясняет, почему организация так упорно пыталась отбелить репутацию руководителя департамента безопасности и охраны.

Стад де Франс – арена, на которой Зидан принес сборной Франции чемпионство мира, а Роналду и Ко победили на Евро-2016