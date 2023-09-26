УЄФА робив усе можливе, щоб приховати справжню причину безладу, яки стався під час фіналу ЛЧ в 2022 році.

Матч, який відбувся на Стад де Франс, не змогли розпочати вчасно. Організатори не впоралися з пропуском глядачів на трибуни. Поблизу арени виникла тиснява і розпочалися сутички, в які втрутилася поліція.

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УЄФА провів службове розслідування, за підсумками якого не визнав своєї провини. Причиною інциденту називали засилля фальшивих квитків, а також дії французькою поліції. Втім, це не зовсім правда. Колишня операційна директорка УЄФА Шарон Буркхальтер-Лау, яка працювала над планування фіналу Стад де Франс між Ліверпулем та Реалом, висунула колишньому роботодавцю звинувачення в наданні неправдивих доказів, повідомляє The Guardian.

Йдеться про те, що УЄФА всіляко намагався приховати недбалість своєї служби безпеки та її безпосереднього керівника – Желько Павліци. До роботи в УЄФА він не мав відповідного досвіду, адже спеціалізувався на охороні приватних осіб. Не виключено, що він отримав посаду завдяки понад 10-річній дружбі з Александером Чеферіном. Це також пояснює, чому організація так завзято намагалася відбілити репутацію керівника департаменту безпеки та охорони.

Стад де Франс – арена, на якій Зідан приніс збірній Франції чемпіонство світу, а Роналду і Ко перемогли на Євро-2016