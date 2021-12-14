"Желтая субмарина" во время дебютной жеребьевки сначала получила в соперники Манчестер Юнайтед, но такой жребий был невозможен, поскольку команды выступали в одной группе. Дальше испанцам выпал Манчестер Сити.

Бруну Фернандеш потролил УЕФА: "Когда третий раунд жеребьевки?"

Но из-за технических проблем с программным обеспечением УЕФА аннулировал результаты первой жеребьевки и провел вторую. По ее итогам Вильярреал получил в соперники Ювентус. Пресс-служба испанцев очень забавным видео с невестой в главной роли отреагировала на это.

Заметим, первый поединок между Вильярреалом и Ювентусом состоится 22 февраля 2022 года, ответный матч запланирован на 16 марта.