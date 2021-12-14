Невеста убегает от жениха: Вильярреал смешным видео подытожил повторную жеребьевку ЛЧ
Испанский Вильярреал с юмором отреагировал на жребий 1/8 Лиги чемпионов сезона 2021/22.
"Желтая субмарина" во время дебютной жеребьевки сначала получила в соперники Манчестер Юнайтед, но такой жребий был невозможен, поскольку команды выступали в одной группе. Дальше испанцам выпал Манчестер Сити.
Бруну Фернандеш потролил УЕФА: "Когда третий раунд жеребьевки?"
Но из-за технических проблем с программным обеспечением УЕФА аннулировал результаты первой жеребьевки и провел вторую. По ее итогам Вильярреал получил в соперники Ювентус. Пресс-служба испанцев очень забавным видео с невестой в главной роли отреагировала на это.
Заметим, первый поединок между Вильярреалом и Ювентусом состоится 22 февраля 2022 года, ответный матч запланирован на 16 марта.
Результаты повторной жеребьевки 1/8 ЛЧ – обновленные пары для украинцев, Роналду и Месси возвращаются в Испанию