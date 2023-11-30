Проклятие в мире футбола – далеко не редкое явление, а некоторые из них еще и особенно действенны. Футбол 24 вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает об образе тренера, который сумл привести Бенфику на самые высокие вершины и сам же перекрыл путь для клуба к триумфу в будущем.

Скромный взлет, приход легенды и шок для Реала: как Реймс едва не стал первым победителем Кубка европейских чемпионов

Тренер, изменивший все

Сейчас имя Беллы Гуттмана не слишком известно в широких кругах, однако для тренерского ремесла он сделал немало, чем заслужил место среди самых популярных и заслуженных тренеров в истории футбола. В частности, благодаря ему и венгерским коллегам на свет появилась схема 4-2-4, в определенное время крайне эффективной.

В 1958 году он с первой попытки привел к чемпионству Порту, так что оставшиеся на втором месте боссы Бенфики были готовы на все, чтобы переманить специалиста. Тот принял новый вызов и быстро создал из Колуны, Агуаша, де Алмейды, да Кошты Перейры и других крутой боеспособный коллектив, готовый выполнять самые высокие задачи. По итогу сезона 1959/60 Бенфика обогнала Порту на несколько очков и отпраздновала чемпионство. Теперь на очереди был Кубок европейских чемпионов, где уже пять лет подряд доминировал мадридский Реал.

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Триумф на евроарене

Путь Бенфики в финал складывался достаточно легко. Хартс и Уйпешт, бывший клуб Гуттмана, не создали "орлам" особых проблем. На начальных этапах соревнования покинул Реал – Барса одержала победу и рвалась к награде.

Орхус и Рапид ребята Гуттмана прошли чуть ли не на одной ноге, но каталонцам пришлось потратить много сил в матче с Гамбургом. Впоследствии это сыграло решающую роль – в финале на гол Кочиша "орлы" ответили тремя взятиями ворот. Гол Цибора возобновил интригу, но своего команда Гуттмана уже не отпустила. 3:2 – и Бенфика стала обладателем Кубка европейских чемпионов!

Белла Гуттман привел Бенфику к европейским вершинам / Фото mundodeportivo

Гуттман никогда не жаловался на нехватку амбиций, поэтому был настроен по крайней мере повторить достижения Реала на евроарене. Тем более что в его команду пришел Эйсебиу, который забивал чуть ли не в каждом матче. Аустрия, Нюрнберг, Тоттенхэм – и вот Бенфика снова в финале. На этот раз – против самого Реала, стремившегося вернуть свой титул. Этот матч точно был одним из самых драматичных в истории турнира.

Пушкаш быстро оформил дубль, но Агуаш и Кавем восстановили статус-кво. Перед перерывом Пушкаш оформил хет-трик, приблизив Реал к трофею. В перерыве Гуттман "упражняет мозги" своим ребятам, и после перерыва на поле вышла новая, окрыленная Бенфика. Гол Колуны и дубль Эйсебиу отправили Реал в глубокий нокдаун. Гуттман потирал руки – теперь все скептики точно решат помолчать, прежде чем смеяться над его целями.

Проклятие из-за зарплаты

Руководство Бенфики, несмотря на успехи команды, решило поступить максимально низко. Гуттман не получил бонусы за победу в Кубке европейских чемпионов и даже получил отказ в повышении зарплаты. Такого отношения тренер терпеть не стал. Он сказал абсолютно все, что думает о тщеславных боссах клуба, а перед тем, как хлопнуть дверью, пренебрежительно бросил:

Без меня на протяжении ста лет Бенфика не сможет выиграть ни одного европейского кубка!

И сейчас выглядит так, что судьба стала на сторону талантливого тренера.

Финалы без побед

С момента проклятия Беллы Гуттмана Бенфика оказывалась в финалах еврокубков 8 раз, однако не смогла отпраздновать победу ни в одном из них. В сезон ухода тренера "орлы" проиграли в финале Милану, спустя несколько лет была неудача с Интером. Впоследствии последовало полное разочарование с Манчестер Юнайтед и отчаяние после серии пенальти из ПСВ.

В 1990 году Бенфика снова вышла в финал Кубка европейских чемпионов, соперником был Милан. Матч проходил в Вене, где Гуттман умер и был похоронен. Эйсебиу пошел на могилу великого тренера и просил его снять свое проклятие, потому что так хотел увидеть свою родную команду победителем. Молитва звезды не сработала – Райкаард забил единственный гол матча, а боссам Бенфики еще долго придется рассчитываться за грехи своих предшественников.