Прокляття у світі футболу – далеко не рідкісне явище, а деякі з них ще й особливо дієві. Футбол 24 разом із партнером HLIBNY DAR розповідає про образу тренера, який зумів привести Бенфіку на найвищі вершини і сам же перекрив шлях для клубу до тріумфу у майбутньому.

Скромний злет, прихід легенди та шок для Реала: як Реймс ледь не став першим переможцем Кубка європейських чемпіонів

Тренер, який змінив усе

Зараз ім'я Бели Гуттмана не надто відоме у широких колах, проте для тренерського ремесла він зробив чимало, чим заслужив місце серед найбільш популярних та заслужених тренерів в історії футболу. Зокрема, завдяки йому та угорським колегам на світ з'явилася схема 4-2-4, яка в певний час була вкрай ефективною.

У 1958 році він з першої спроби привів до чемпіонства Порту, тож боси Бенфіки, яка залишилася на другому місці, були готові на все, аби переманити фахівця. Той прийняв новий виклик та швидко створив з Колуни, Агуаша, де Алмейди, да Кошти Перейри та інших крутий боєздатний колектив, який був готовий виконувати найвищі завдання. За підсумком сезону 1959/60 Бенфіка обігнала Порту на кілька очок та відсвяткувала чемпіонство. Тепер на черзі був Кубок європейських чемпіонів, де вже 5 років поспіль домінував мадридський Реал.

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Тріумф на євроарені

Шлях Бенфіки до фіналу складався доволі легко. Хартс та Уйпешт, колишній клуб Гуттмана, не створили "орлам" особливих проблем. На початкових етапах змагання покинув Реал – Барса здобула перемогу та рвалася до нагороди.

Орхус та Рапід хлопці Гуттмана пройшли ледь не на одній нозі, натомість каталонцям довелося витратити багато сил у матчі з Гамбургом. Згодом це зіграло вирішальну роль – у фіналі на гол Кочіша "орли" відповіли аж трьома взяттями воріт. Гол Цибора відновив інтригу, але свого команда Гуттмана вже не відпустила. 3:2 – і Бенфіка стала володарем Кубка європейських чемпіонів!

Бела Гуттман привів Бенфіку до європейських вершин / Фото mundodeportivo

Гуттман ніколи не бідкався на брак амбіцій, тому був налаштований принаймні повторити досягнення Реала на євроарені. Тим паче, що в його команду прийшов Ейсебіу, який забивав ледь не у кожному матчі. Аустрія, Нюрнберг, Тоттенхем – і ось Бенфіка знову у фіналі. Цього разу – проти самого Реала, який прагнув повернути свій титул. Цей матч точно був одним із найбільш драматичних в історії турніру.

Пушкаш швидко оформив дубль, але Агуаш та Кавем відновили статус-кво. Перед перервою Пушкаш оформив хет-трик, наблизивши Реал до трофея. У перерві Гуттман "вправляє мізки" своїм хлопцям, і по перерві на поле вийшла нова, окрилена Бенфіка. Гол Колуни та дубль Ейсебіу відправили Реал у глибокий нокдаун. Гуттман потирав руки – тепер усі скептики точно вирішать помовчати, перш ніж сміятися з його цілей.

Прокляття через зарплату

Керівництво Бенфіки попри успіхи команди вирішило вчинити максимально низько. Гуттман не отримав бонусів за перемогу у Кубку європейських чемпіонів та навіть отримав відмову у підвищенні зарплатні. Такого ставлення тренер терпіти не став. Він сказав абсолютно усе, що думає про пихатих босів клубу, а перед тим, як грюкнути дверима, зневажливо кинув:

Без мене впродовж ста років Бенфіка не зможе виграти ні один європейський кубок!

І наразі виглядає так, що доля стала на бік талановитого тренера.

Фінали без перемог

З моменту прокляття Бели Гуттмана Бенфіка опинялася у фіналах єврокубків 8 разів, проте не змогла відсвяткувати перемогу у жодному з них. У сезон відходу тренера "орли" програли в фіналі Мілану, через кілька років була невдача з Інтером. Згодом було повне розчарування з Манчестер Юнайтед та розпач після серії пенальті із ПСВ.

У 1990 році Бенфіка знову вийшла у фінал Кубка європейських чемпіонів, суперником був Мілан. Матч проходив у Відні, де Гуттман помер та був похований. Ейсебіу пішов на могилу великого тренера та просив його зняти своє прокляття, адже так хотів побачити свою рідну команду переможцем. Молитва зірки не спрацювала – Райкаард забив єдиний голу матчі, а босам Бенфіки ще довго доведеться розраховуватися за гріхи своїх попередників.