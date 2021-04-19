Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) отреагировала на угрозы УЕФА и ФИФА о недопуске представителей клубов Европейской Суперлиги к выступлениям за национальные команды.

"Решение о создании Суперлиги порождает множество вопросов у игроков и профсоюзов относительно возможного влияния на карьеры футболистов и культурную идентичность футбола в целом.

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Футбол базируется на уникальном социально-культурном наследии, создающем исключительные отношения с фанатами. Чтобы сохранить это, нужно выстроить основанную на солидарности между национальными и международными соревнованиями систему. Новый турнир может нанести серьезный удар по имеющейся модели.

Игроками продолжают пользоваться как активами и рычагами давления в этих переговорах. Это положение вещей неприемлемо и для нас, и для 64 национальных профсоюзов, представляющих интересы 60 тысяч игроков. Мы будем бороться с нарушениями прав игроков кем-либо, в том числе и такими мерами, как исключение из национальной команды", – говорится в официальном заявлении организации.

Напомним, что в ночь на понедельник 12 топ-клубов объявили о создании Европейской Суперлиги. Проект начали Манчестер Сити, Челси, Ливерпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхэм, Реал, Барселона, Атлетико, Ювентус, Интер и Милан. УЕФА и ФИФА пообещали дисквалифицировать участников лиги.

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