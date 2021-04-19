Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів (FIFPro) відреагувала на погрози УЄФА та ФІФА про недопуск представників клубів Європейської Суперліги до виступів за національні команди.

"Рішення про створення Суперліги породжує безліч запитань у гравців і профспілок щодо можливого впливу на кар'єри футболістів і культурну ідентичність футболу загалом.

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Футбол базується на унікальній соціально-культурній спадщині, що створює виняткові взаємини з фанатами. Щоб зберегти це, потрібно вибудувати засновану на солідарності між національними та міжнародними змаганнями систему. Новий турнір може завдати серйозного удару по наявній моделі.

Гравцями продовжують користуватися як активами та важелями тиску в цих перемовинах. Цей стан речей є неприйнятним і для нас, і для 64 національних профспілок, що представляють інтереси 60 тисяч гравців. Ми боротимемося з порушеннями прав гравців будь-ким, зокрема, і такими заходами, як виключення з національної команди", – йдеться в офіційній заяві організації.

Нагадаємо, що в ніч на понеділок 12 топ-клубів оголосили про створення Європейської Суперліги. Проект започаткували Ман Сіті, Челсі, Ліверпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхем, Реал, Барселона, Атлетіко, Ювентус, Інтер та Мілан. УЄФА і ФІФА пообіцяли дискваліфікувати учасників ліги.

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