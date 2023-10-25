Реал минимально одолел Брагу на выезде в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор игры Брага – Реал на "Футбол 24".

Реал повел в счете на 16 минуте – Винисиус получил дальнюю передачу, расшатал защитника и выкатил на Родриго, который с близкого расстояния переправил мяч в сетку. Мадридцы ожидаемо больше атаковали, однако до конца первого тайма голов не было.

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После перерыва классный удар удался Беллингему, но Матеус отбил мяч, который летел под перекладину. Вскоре Реал таки забил. Винисиус укротил мяч на левом краю штрафной и нашел свободного Джуда на линии штрафной – 0:2. Брага мгновенно ответила голом Джало, который прошил Кепу ударом в ближний угол.