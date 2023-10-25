Реал мінімально здолав Брагу на виїзді у матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд гри Брага – Реал на "Футбол 24".

Реал повів у рахунку на 16 хвилині – Вінісіус отримав дальню передачу, розхитав захисника та викотив на Родріго, який зблизька переправив м'яч у сітку. Мадридці очікувано більше атакували, однак до кінця першого тайму голів не було.

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По перерві класний удар вдався Беллінгему, але Матеус відбив м'яч, який летів під поперечку. Незабаром Реал таки забив. Вінісіус приборкав м'яч на лівому краю штрафного та знайшов вільного Джуда на лінії штрафного – 0:2. Брага миттєво відповіла голом Джало, який прошив Кепу ударом в ближній кут.