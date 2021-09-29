"Бавария располагает игроками мирового класса на каждой позиции, поэтому является главным фаворитом на победу в Лиге чемпионов. Прямо сейчас я не вижу в Европе команды сильнее.

Бавария – Динамо: анонс матча Лиги чемпионов

Интересно, какую максимальную скорость Дэвис способен развить? Скорее всего, это самый быстрый футболист Европы. Он поражает меня снова и снова. Последний раз я был удивлен в матче против Барселоны, который мюнхенцы выиграли 3:0. Невероятный футболист.

Я восхищен дуэтом Киммих – Горецка в опорной зоне. Они прекрасно дополняют друг друга и очень важны для единства и баланса команды. Поражает их уровень физической и атлетической подготовки", – поделился Перес в комментарии Kicker.

К слову, Бавария мощно начала новый сезон под руководством Нагельсманна, не проиграв еще ни одного официального поединка. Сегодня же мюнхенцы сыграют с Динамо, начало игры в 22:00.

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