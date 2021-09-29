"Прямо зараз я не бачу в Європі сильнішої команди": Пірес пояснив, чому вірить у тріумф Баварії у Лізі чемпіонів
Колишній гравець збірної Франції Робер Пірес поділився думками з приводу головного фаворита на перемогу в Лізі чемпіонів 2021/22.
"Баварія має в своєму розпорядженні гравців світового класу на кожній позиції, тому є головним фаворитом на перемогу в Лізі чемпіонів. Прямо зараз я не бачу в Європі команди сильніше.
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Цікаво, яку максимальну швидкість Девіс здатний розвинути? Швидше за все, це найшвидший футболіст Європи. Він вражає мене знову і знову. Востаннє я був здивований в матчі проти Барселони, який мюнхенці виграли 3:0. Неймовірний футболіст.
Я захоплений дуетом Кімміх – Горецка в опорній зоні. Вони прекрасно доповнюють один одного і дуже важливі для єдності і балансу команди. Вражає їхній рівень фізичної і атлетичної підготовки", – поділився Перес у коментарі Kicker.
До слова, Баварія потужно розпочала новий сезон під керівництвом Нагельсманна, не програвши ще жодного офіційного поєдинку. Сьогодні ж мюнхенці зіграють з Динамо, початок гри о 22:00.
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