"У нас в Премьер-лиге сейчас только борьба за 1-2 место, за 40 миллионов евро, а все остальные клубы фактически являются декорациями этой борьбы.

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Чемпион зарабатывает за выход в Лигу чемпионов до 50 млн евро, а клубы, которые не борются за еврокубки, не получают ничего. Это колоссальная пропасть.

Мне кажется, что должен быть платеж солидарности от тех клубов, которые играют в еврокубках (хотя бы на групповой стадии), для тех команд, которые в них не участвуют. Потому что мы все равно все для того, чтобы первое место попало в Лигу чемпионов и получило эту большую сумму.

Я уверен, что такой фонд должен быть создан, чтобы помогать тем клубам, которые также являются частью лиги. Это можно так и назвать – платеж солидарности. То есть большой украинский клуб, чемпион солидарен со всей лигой. Небольшая сумма – 5-10% от своих гонораров. Это стало бы небольшим, но фундаментом мощной и самодостаточной лиги", – сказал Надеин в интервью YouTube-каналу "Украина на времени".

Напомним, после 24-х туров лидером УПЛ является Шахтер, который опережает Динамо на 4 очка (у обеих команд есть игра в запасе). Верес с 19-ю пунктами идет четырнадцатым.

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