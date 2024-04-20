"У нас у Прем'єр-лізі зараз тільки боротьба за 1-2 місце, за 40 мільйонів євро, а всі інші клуби фактично є декораціями цієї боротьби.

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Чемпіон заробляє за вихід у Лігу чемпіонів до 50 млн євро, а клуби, які не борються за єврокубки, не отримують нічого. Це колосальна прірва.

Мені здається, що має бути платіж солідарності від тих клубів, які грають у єврокубках (хоча б на груповій стадії), для тих команд, які в них не беруть участі. Бо ми все одно всі для того, щоб перше місце потрапило в Лігу чемпіонів та отримало оцю велику суму.

Я впевнений, що такий фонд має бути створений, щоб допомагати тим клубам, які також є частиною ліги. Це можна так і назвати – платіж солідарності. Тобто великий український клуб, чемпіон солідарний зі всією лігою. Невеличка сума – 5-10% від своїх гонорарів. Це стало б невеличким, але фундаментом потужної та самодостатньої ліги", – сказав Надєїн в інтерв'ю YouTube-каналу "Україна на часі".

Нагадаємо, після 24-х турів лідером УПЛ є Шахтар, який випереджає Динамо на 4 очки (в обох команд є гра в запасі). Верес з 19-ма пунктами йде чотирнадцятим.

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