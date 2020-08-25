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Премьер-министр Канады искренне поздравил Дэвиса с триумфом в Лиге чемпионов

14:22 - Читати українською
Премьер-министр Канады искренне поздравил Дэвиса с триумфом в Лиге чемпионов
Счастливый Альфонсо Дэвис / Getty Images

Защитник мюнхенской Баварии Альфонсо Дэвис продолжает получать поздравления после победы Баварии в ЛЧ.

 
Кингсли Коман 59’
59’ Кингсли Коман

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо высоко оценил свершения защитника Баварии Альфонсо Дэвиса, опубликовав теплый пост в Твиттере.

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"Исторический момент! Канадцы гордятся тобой. Поздравляем с большой победой, Дэвисе", – написал Трюдо. К слову, Альфонсо стал первым канадцем, который победил в Лиге чемпионов.

Отметим, Дэвис провел 46 матчей в составе Баварии в сезоне 2019/20, записав в свой актив 3 гола и 10 ассистов.

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Теги
Бавария Бавария Канада Канада Лига чемпионов Альфонсо Альфонсо Дэвис ПСЖ - Бавария
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