Премьер-министр Канады искренне поздравил Дэвиса с триумфом в Лиге чемпионов

Защитник мюнхенской Баварии Альфонсо Дэвис продолжает получать поздравления после победы Баварии в ЛЧ.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо высоко оценил свершения защитника Баварии Альфонсо Дэвиса, опубликовав теплый пост в Твиттере.

ПСЖ – Бавария: Дэвис установил уникальное достижение, которое обогатило его родной клуб

"Исторический момент! Канадцы гордятся тобой. Поздравляем с большой победой, Дэвисе", – написал Трюдо. К слову, Альфонсо стал первым канадцем, который победил в Лиге чемпионов.

Отметим, Дэвис провел 46 матчей в составе Баварии в сезоне 2019/20, записав в свой актив 3 гола и 10 ассистов.

Баварія – переможець Ліги чемпіонів, мюнхенці у прекрасному фіналі здолали ПСЖ