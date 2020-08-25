Премьер-министр Канады искренне поздравил Дэвиса с триумфом в Лиге чемпионов

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо высоко оценил свершения защитника Баварии Альфонсо Дэвиса, опубликовав теплый пост в Твиттере.
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"Исторический момент! Канадцы гордятся тобой. Поздравляем с большой победой, Дэвисе", – написал Трюдо. К слову, Альфонсо стал первым канадцем, который победил в Лиге чемпионов.
Отметим, Дэвис провел 46 матчей в составе Баварии в сезоне 2019/20, записав в свой актив 3 гола и 10 ассистов.
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