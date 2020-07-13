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Ман Сити после вердикта CAS планирует подорвать трансферный рынок – Гвардиола хочет 5 новых игроков и уже имеет фаворита

20:25 - Читати українською
Ман Сити после вердикта CAS планирует подорвать трансферный рынок – Гвардиола хочет 5 новых игроков и уже имеет фаворита
Хосеп Гвардиола / Getty images

Манчестер Сити запланировал значительные кадровые изменения в команде во время летнего трансферного окна.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию манкунианцев на решение УЕФА, поэтому "горожане" сыграют в Лиге чемпионов сезона 2020/21. Это также откроет новые возможности для трансферов.

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По информации the Telegraph, наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола хочет видеть в своей команде пять новых исполнителей. Отмечается, что "номером один" в списке пожеланий испанского специалиста значится защитник Наполи Калиду Кулибали.

Главной задачей станет укрепление центра защиты, поэтому, кроме Кулибали, можно ожидать еще одно подписания на эту позицию. "Горожане" выбирают среди Пау Торреса (Вильярреал), Рубена Диаша (Бенфика), Натана Аке (Борнмут), Чаглара Союнчю (Лестер), Милана Шкриняра (Интер) и Дана-Акселя Загаду (Боруссия Д).

Восстановить атакующий потенциал после ухода Лероя Сане в Баварию Манчестер Сити может, подписав Сауля Ньигеса из мадридского Атлетико и капитана Астон Виллы Джека Грилиша. Также Гвардиола не забывает о левом защитнике Лестера Бене Чилвеле.

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