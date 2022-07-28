"Я отыграл в Турции более 4 лет! И я очень разочарован... Весь цивилизованный мир поддерживает Украину, но фанаты поддерживают путлера, устроившего геноцид украинцев...

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Позор вам... Нет слов. Вы не можете поддерживать геноцид, когда некоторые люди бесплатно отправляют байракторы и помогают нашей стране. В Украине гибнут люди, наши города разрушают. Наши дети плачут и умирают каждый день. Я не могу простить или забыть об этом.

Я действительно уважаю турецкий народ. Надеюсь, это просто был глупый эмоциональный поступок. Молитесь об Украине... Украина восстановит справедливость", – написал Кравец в своем Instagram.

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