Колишній нападник Динамо Артем Кравець засудив уболівальників Фенербахче, які, вочевидь зовсім забули про поняття моралі.

"Я відіграв у Туреччині понад 4 роки! І я дуже розчарований... Весь цивілізований світ підтримує Україну, але фанати підтримують путлера, який влаштував геноцид українців...

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Ганьба вам...Немає слів. Ви не можете підтримувати геноцид, коли деякі люди безкоштовно відправляють байрактари і допомагають нашій країні. В Україні гинуть люди, наші міста руйнують. Наші діти плачуть і помирають щодня. Я не можу пробачити чи забути про це.

Я справді поважаю турецький народ. Сподіваюся, це просто був дурний емоційний вчинок. Моліться за Україну... Україна відновить справедливість", – написав Кравець у своєму Instagram.

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