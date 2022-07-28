Болельщики хозяев показали свое максимально отвратительное нутро. После гола Виталия Буяльского фаны на стадионе начали напевать кричалки в честь российского диктатора, войска которого продолжают убивать украинцев.

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Мирча Луческу в знак протеста не дал послематчевую пресс-конференцию. В свою очередь, Динамо пожаловалось делегатам УЕФА, чтобы инцидент был должным образом зафиксирован в протоколе. По информации издания AksamSpor, УЕФА провел экстренное совещание сразу после завершения матча, используя видеосвязь. Ожидается, что наказание для турецкого клуба будет максимально жестким.

В то же время Фенербахче на момент публикации этой новости так и не отреагировал на инцидент. Хотя даже часть болельщиков "канарок" осудила такие действия фанатов, нашлись защитники моральных уродов. Даже некоторые турецкие популярные журналисты распространяют информацию, что это был просто ответ на провокацию Буяльского. Виталию приписывают попытку разозлить фанатов Фенербахче. Он якобы показал жест орла, который является символом врагов Фенербахче – Бешикташа.

Подтвердить или опровергнуть подобные предположения может только Буяльский. Однако вопрос о том, уместно ли было в ответ начать прославлять кровожадного предводителя страны-террористки, не требует ответа. Здесь все очевидно. Фаны Фенербахче совершили презренный поступок, о котором им напомнят еще не раз.

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