"Рамуш отыграл очень хорошо, как и все остальные. Гонсалу забил три гола, но мог даже больше. Ему нравится играть на этой позиции в центре атаки. Он физически сильный, дает много объема в нападении и ищет моменты. Сегодня это важно. У Бенфики много хороших игроков.

Феерия конкурента Яремчука и экс-легионера Шахтера в видеообзоре матча Бенфика – Митьюлланд – 4:1

Например, наши новички – Нерес и Энцо. Они играли на самом высоком уровне. Нерес был фантастическим и очень важным, особенно в моментах один на один. Он выиграл много дуэлей, создал несколько моментов и отдал две результативные передачи Рамушу. Это была отличная командная игра, и это было ключевым моментом, коллективной игрой", – цитирует Шмидта официальный сайт Бенфики.

Напомним, Рамуш и Яремчук стали прямыми конкурентами за роль центрфорварда после продажи Нуньеса. Вчера бразилец оформил хет-трик, а украинец получил всего 15 минут на поле и не успел отличиться результативными действиями.

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