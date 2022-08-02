Лига чемпионов УЕФА 2022/23, 3-й квалификационный раунд, первый матч

Бенфика – Митьюлланд – 4:1

Голы: Рамуш, 17, 34, 61, Фернандес, 40 – Систо, 78 (пен)

Противостояние между Бенфикой и Митьюлландом имело большое значение для Украины. Дело не только в Яремчуке – и даже не в этническом украинце Святченко или экс-"горняке" Нересе, выпущенном в старте лиссабонцев. Просто победитель этой пары стал бы соперником Динамо в плей-офф квалификации Лиги чемпионов (если киевляне туда попадут). Первая встреча проходила на стадионе Да Луж.

К сожалению, Роджер Шмидт оставил Яремчука в запасе, доверившись атакующей тройке Нерес-Рамуш-Силва. В первые 5-7 минут казалось, что этот выбор себя не оправдал, ведь датчане неплохо защищались и пытались убегать в контратаки. Лучшая из них завершилась выходом 3-в-2 – Систо окончил ее выстрелом с линии штрафной, но мяч прошел мимо дальнего угла.

Впрочем, этот удар стал единственным для Митьюлланда в первом тайме. Бенфика довольно быстро подстроилась под соперника, начав растягивать его оборону затяжными перекатами мяча. Достаточно быстро стало заметно, что "орлы" серьезно превосходят соперника в динамике, а особенно эффективно португальцы работали на флангах. Хозяева разыгрывали там хорошие комбинации и исполняли кроссы. После одной из перепасовок Энцо Фернандес даже стрелял с левого угла штрафной, но получилось слишком слабо.

В конце концов Бенфика добилась своего на 17-й минуте: Нерес подхватил мяч перед штрафной, обыграл оппонента на правом краю и выполнил подачу вдоль линии вратарской – Гонсалу Рамуш точным ударом головой замкнул. 1:0!

Этот гол окончательно изменил ход игры. Лиссабонцы начали откровенно доминировать, владея мячом 55% игрового времени и не выпуская Митьюлланд за центральный круг. Своё преимущество команда конвертировала в моменты. Так, уже на 18-й минуте Нерес стрелял из окрестностей штрафной (голкипер Олафсмон парировал), а на 33-й Рамуш замкнул прострел с правого фланга – мяч попал во внешнюю сторону сетки. Еще через минуту Гонсалу праздновал взятие ворот – и снова Нерес прорвался через правый фланг, исполнив точную подачу на голову нападающему. 2:0.

На 36-й минуте Рамуш мог и хет-трик оформить, однако он не смог нормально замкнуть прострел от Рафы Силвы. На 39-й же Гримальдо шикарно приложился с дистанции, отправив сферу под перекладину. Олафссон отразил, но дальнейший угловой оказался роковым для Митьюлланда. Жоау Мариу подал на линию штрафной, а Энцо Фернандес мощным ударом с лета (да еще и с отскоком) попал в дальний угол – 3:0.

На перерыв команды отправились именно с этом счетом. В раздевалке главный тренер гостей попытался произвести перестановки, заменив Дреера на Чилуфью, однако это никак не помогло. Во втором тайме Бенфика начала играть еще более мощно, откровенно разрівая оборону Митьюлланда. Уже на 48-й минуте Рамуш пробил головой после навеса с левого фланга, пробив в Олаффсона и не попав под правую штангу с добывания.

На 50-й Жоау Мариу стрелял метров с 20-ти над воротами. На 57-й Рамуш снова не смог переиграть вратаря в ближнем бою, а на 59-й Нерес вырвался один на один и сильно пробивл в перекладину. Наконец, на 61-й минуте Бенфика дожала датчан: Нерес вбросил мяч из аута в штрафную, Рафа Силва исполнил передачу на Рамуша, а тот, развернувшись, пробил между ног Олафссону – 4:0.

Рамуш на 63-й мог и на покер пойти, бахнув в ближний угол после прострела с правого края, но один из защитников спас Митьюлланд от такого позора. На 67-й же близким к голу был Гримальдо. Алекс пробил со стандарта в левую девятку, однако Олафссон парировал. После этого игроки Бенфики несколько сбавили в активности, чему способствовало и отсутствие замен – на 70-х минутах в составе датчан было уже 4 свежих футболиста, а португальцы играли стартовым составом. В конце концов, определенная расслабленность "орлов" привела к неприятным последствиям: Систо на 77-й минуте влетел в штрафную и заработал пенальти, который реализовал "паненкой" – 4:1.

Только после этого главный тренер лиссабонцев прибегнул к заменам. На 79-й минуте он бросил в бой Яремчука и Араужо, сняв с игры Рамуша и Рафу Силву соответственно. Немного погодя немец ещё и выпустил Шикинью вместо Нереса. Ходы могли сработать: на 86-й минуте Араужо влетел на правый край штрафной и выстрелил мимо дальнего угла, а на 90+1 Яремчук воспользовался удачным отскоком после прострела, пробив головой метров с шести – голкипер парировал!

В конце концов финальный свисток зафиксировал победу Бенфики со счетом 4:1. Ответный матч, похоже, превращается в формальность. "Орлы" победили слишком уверенно.