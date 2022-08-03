"Рамуш відіграв дуже добре, як і всі інші. Гонсалу забив три голи, але міг навіть більше. Йому подобається грати на цій позиції в центрі атаки. Він фізично сильний, дає багато об'єму в нападі і шукає моменти. Сьогодні це важливо. У Бенфіки багато хороших гравців.

Феєрія конкурента Яремчука і екс-легіонера Шахтаря у відеоогляді матчу Бенфіка – Мітьюлланд – 4:1

Наприклад, наші новачки – Нерес та Енцо. Вони грали на найвищому рівні. Нерес був фантастичним і дуже важливим, особливо в моментах один на один. Він виграв багато дуелей, створив кілька моментів і зробив дві результативні передачі Рамушу. Це була чудова командна гра, і це було ключовим моментом, колективною грою", – цитує Шмідта офіційний сайт Бенфіки.

Нагадаємо, Рамуш і Яремчук стали прямими конкурентами за роль центрфорварда після продажу Нуньєса. Вчора бразилець оформив хет-трик, а українець отримав лише 15 хвилин на полі та не встиг відзначитися результативними діями.

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