Португальцы добыли разгромное преимущество еще до перерыва. Больше всего постарались Давид Нерес и Гонсалу Рамуш. Экс-легионер Шахтера дважды накручивал соперников на фланге и точно подавал на голову конкурента Яремчука, который не промахивался. Далее последовал шедевр Энцо Фернандеса, который мощным ударом с лета замкнул угловой в исполнении Жоау Мариу.

Бенфика разгромила Митьюлланд – потерянная звезда Шахтера и конкуренты Яремчука создали шоу, у Романа был голевой момент

Второй тайм оказался не столь односторонним. Рамуш оформил хет-трик, на что Митьюлланд ответил паненкой от Систо. Яремчук заменил героя на 79-й минуте, но сам не успел отличиться результативными действиями. 4:1 – у Бенфики большой гандикап перед выездом в Данию через неделю. Напомним, победитель этой пары в решающем раунде квалификации выйдет на сильнейшего из дуэли Динамо – Штурм.