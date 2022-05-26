Президент Ингульца Александр Поворознюк попробует себя еще в одном амплуа.

Босс клуба УПЛ в паре с Романом Бебехом будет комментировать финал Лиги чемпионов между Ливерпулем и Реалом на платформе MEGOGO.

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Украинским зрителям на выбор дадут две аудиодорожки. В первой пару комментаторов составят Вадим Скичко и Виталий Кравченко, а во второй – Роман Бебех и Александр Поворознюк. MEGOGO заранее предупредило, что "альтернативная дорожка может содержать ненормативную лексику".

Напомним, финал Лиги чемпионов Ливерпуль – Реал состоится 28 мая, начало матча в 22:00.

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