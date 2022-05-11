"Ну як не бачив окупантів. А в кого я спи*див танк? Бачив. Що з ними сталося? Вони спи*дили свиню у бабусі та дідуся, і їли, бл*ть, шашлик. І коли ми вийшли, я пересмикнув "калаш", і сказав: "Добрий вечір, ми з України". Вони м'ясом подавилися.

Поворознюк придумав помсту окупантам: "Живий русак – значить, кинути гранату в пазуху, бл*дь, і нема русака"

Ну я гріх на душу не брав, нікого не стріляв, може бути. Після війни там будуть легенди ходити. І це розказуватимуть люди, які це все бачили. А нас же проводять тільки місцеві", – заявив Поворознюк в інтерв'ю 24 каналу.

Нагадаємо, з початку війни президент Інгульця відійшов від футбольних справ і безпосередньо займається обороною свого краю.

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