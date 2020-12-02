Последний шаг Ливерпуля в плей-офф Лиги чемпионов в видеообзоре матча против Аякса
10:25 - Читати українською
В 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов английский Ливерпуль переиграл амстердамский Аякс. Смотрите видео забитого мяча и лучших моментов поединка.
завершено
Кадровые проблемы не помешали мерсисайдцам оформить выход в плей-офф турнира. Для этого оказалось достаточно одного гола.
Боевая ничья в видеообзоре матча Бавария – Атлетико – 1:1
Организовали забитый мяч именно резервисты. Неко Уильямс после паса Хендерсона подал с правого фланга, Онана позорно ошибся с оценкой ситуации и Кёртис Джонс спокойно переправил мяч в пустые ворота камерунского голкипера.
Лига чемпионов: Ливерпуль и Порту вышли в 1/8, Атлетико упустил победу, Аталанта с Аяксом сыграют матч жизни
Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter