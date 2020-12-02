В 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов английский Ливерпуль переиграл амстердамский Аякс. Смотрите видео забитого мяча и лучших моментов поединка.

"Красные" только что забили / твиттер Ливерпуля

Кадровые проблемы не помешали мерсисайдцам оформить выход в плей-офф турнира. Для этого оказалось достаточно одного гола.

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Организовали забитый мяч именно резервисты. Неко Уильямс после паса Хендерсона подал с правого фланга, Онана позорно ошибся с оценкой ситуации и Кёртис Джонс спокойно переправил мяч в пустые ворота камерунского голкипера.

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