Останній крок Ліверпуля в плей-офф Ліги чемпіонів у відеоогляді матчу проти Аякса
10:25 - Читать на русском
У 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів англійський Ліверпуль переграв амстердамський Аякс. Дивіться відео забитого м'яча та найкращих моментів поєдинку.
завершено
Кадрові проблеми не завадили мерсисайдцям оформити вихід до плей-офф турніру. Для цього виявилося достатньо одного гола.
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Організували забитий м'яч саме резервісти. Неко Вільямс після пасу Хендерсона подав із правого флангу, Онана ганебно помилився з оцінкою ситуації і Кертіс Джонс спокійно переправив м'яч у порожні ворота камерунського голкіпера.
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Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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