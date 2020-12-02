У 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів англійський Ліверпуль переграв амстердамський Аякс. Дивіться відео забитого м'яча та найкращих моментів поєдинку.

Кадрові проблеми не завадили мерсисайдцям оформити вихід до плей-офф турніру. Для цього виявилося достатньо одного гола.

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Організували забитий м'яч саме резервісти. Неко Вільямс після пасу Хендерсона подав із правого флангу, Онана ганебно помилився з оцінкою ситуації і Кертіс Джонс спокійно переправив м'яч у порожні ворота камерунського голкіпера.

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