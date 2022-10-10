"Последние новости об обстрелах очень печальны для всех нас, для всех украинцев. Однако нам нужно быть сильными и показать всему миру, что украинцы – сильный народ. Нужно завтра выйти и максимально сконцентрироваться на матче. Последние события не должны быть отговоркой, ведь это Лига чемпионов и здесь нужно выкладываться не на 100 процентов, а на 1 000. Я сам родом из Донецка и был на многих матчах Шахтера в Донецке. Считаю, если бы мы играли в Донецке, то имели бы гораздо больше шансов, ведь поддержка болельщиков и атмосфера на Донбасс Арене – это другой уровень. Я очень по этому скучаю, согласен с Мистером, что мы победим и как можно быстрее будем играть на Донбасс Арене матчи Лиги чемпионов. И для всех это будет праздник.

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Конечно, сейчас трудно сфокусироваться после таких новостей из Украины, но, думаю, мы слеплены из такого теста, что нам нельзя сидеть сложа руки и думать о плохом. Мы должны быть одной командой, которая будет очень мотивирована и сконцентрирована на максимум. Как уже говорил Мистер, 90 минут Лиги чемпионов помогают болельщикам в Украине забыть все проблемы. Как и наши воины, мы будем стараться делать все, чтобы подарить нашим людям радость и улыбку. Хоть на 90 минут люди могут забыть все, что сейчас происходит, и сосредоточиться только на футболе. Футбол – игра, которую все любят, он дарит положительные эмоции.

Завтра будет совсем другая игра с Реалом, ведь к ответному матчу мы лучше подготовились. Мы знаем, что можем играть лучше даже против таких команд как Реал. Как отметил Мистер, нам нужно больше храбрости, нужно играть в свою игру и быть Шахтером. Если будут моменты, когда мне придется выручить команду – это то, что я должен делать. У каждого есть своя роль на футбольном поле и каждый должен ее выполнять на самом высоком уровне. Нужно сыграть идеально, если хочешь победить Реал", – цитирует Трубина официальный сайт Шахтера.

Шахтер сыграет с Реалом во вторник, 11 октября. Неделю назад "горняки" минимально уступили Мадриду на Бернабеу. Анатолий Трубин тогда стал героем встречи, совершив 11 сейвов.

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