Порту переграв Каса Пію (3:1) у 13 турі чемпіонату Португалії. Результат та огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Португалії, 13 тур

Порту – Каса Пія – 3:1

Голи: Еванілсон, 12, Педро, 49, Пепе, 81 – Сантос, 89 (пен)

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Порту здобув впевнену перемогу над суперником. В першому таймі "дракони" не дозволили Каса Пії створити щось дійсно небезпечне біля своїх воріт. По перерві команда Консейсау продовжила тиснути на суперника і забила ще два м'ячі. "Сухими" свої ворота Порту не зберіг, дозволивши Каса Пії заробити пенальті, який вдало реалізував Сантос.

Завдяки перемозі "дракони" посунули з другої сходинки команду Трубіна. Порту набрав 31 бал і випереджає Бенфіку на один пункт.

У середу, 13 грудня, підопічні Консейсау зіграють проти Шахтаря у завершальному раунді Ліги чемпіонів. Порту та "гірники" мають рівну кількість балів, по 9, але "дракони" випереджають український клуб за додатковими показниками.

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