"Степаненко вернется, потому что он отбывал дисквалификацию, поэтому будет готов к игре с Порту.

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Конопля только что восстановился, но не тренировался с командой. Он едет с нами в Португалию, но сможет ли играть в основном составе – большой вопрос. А Степаненко там будет. Конопле, видимо, нужно больше времени, но на днях увидим, как улучшается его форма и будет ли возможность привлечь его в этой игре", – цитирует Пушича официальный сайт "горняков".

Напомним, поединок с Порту за выход в плей-офф Лиги чемпионов Шахтер проведет в среду, 13 декабря. Начало встречи в 22:00. Перед решающей дуэлью команды имеют одинаковое количество очков, но португальцы опережают дончан по дополнительным показателям.

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