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Рома – Порту – 2:1 – видео голов и обзор матча

00:50 649 Читати українською
Рома – Порту – 2:1 – видео голов и обзор матча
Рома – Порту – 2:1 – видео голов и обзор матча

Рома дома обыграла Порту в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Рома – Порту.

Лига чемпионов, 1/8 финала, первые матчи

Рома – Порту – 2:1

Голы: Дзаньйоло, 70, 77 – Адриан, 79

Рома переиграла Порту в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

В первом тайме зрители голов не увидели, однако команды реабилитировались во втором тайме. Дзаньйоло оформил дубль, но гости сумели отквитать один мяч. В результате – минимальная победа римлян.

Лига чемпионов1/8 финалаОлимпико (Рим)

Рома - Порту: Вторник 12 февраля 2019

Рома
Матч окончен
2 : 1
Порту
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